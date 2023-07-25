Экс-депутат бундестага Гердт: Запад раздражает целостность России и её неспособность раскачать ситуацию

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Коллективный Запад раздражает целостность Российской Федерации, поскольку из-за неё ему не удаётся проведение в стране политики "разделяй и властвуй". Корреспонденты "Известий" пишут об этом со ссылкой на экс-депутата бундестага Вальдемара Гердта.

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"Сейчас не получается раскачать ситуацию, — заявил бывший парламентарий. — Это злит и раздражает их".

По словам Гердта, элиту на Западе особенно раздражает то, что Россия обладает довольно обширными территориями и огромными ресурсами.

Немецкий политик также выразил мнение о том, что по завершению вооружённого конфликта Украина будет разделена, так как у неё никогда не получится расплатиться по накопившимся долгам.