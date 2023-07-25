Коллективный Запад раздражает целостность Российской Федерации, поскольку из-за неё ему не удаётся проведение в стране политики "разделяй и властвуй". Корреспонденты "Известий" пишут об этом со ссылкой на экс-депутата бундестага Вальдемара Гердта.
"Сейчас не получается раскачать ситуацию, — заявил бывший парламентарий. — Это злит и раздражает их".
По словам Гердта, элиту на Западе особенно раздражает то, что Россия обладает довольно обширными территориями и огромными ресурсами.
Немецкий политик также выразил мнение о том, что по завершению вооружённого конфликта Украина будет разделена, так как у неё никогда не получится расплатиться по накопившимся долгам.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.