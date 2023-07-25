Mash: в водах Сочи обнаружен принадлежащий Британии беспилотник Meggitt BTT-3 Banshee

В водах Сочи обнаружили принадлежащий Великобритании БПЛА Meggitt BTT-3 Banshee, сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: Telegram: World Weapons News

Беспилотник самолётного типа был замечен членами экипажа воздушного судна, следовавшего из Сочи в Новороссийск. Из сообщения следует, что дрон находился приблизительно в пяти километрах от берега рядом с населённым пунктом Зубовая Щель.

Доставшие дрон из воды работники оперативных служб проинформировали о том, что размах крыльев беспилотника составляет два с половиной метра. БПЛА направлен на экспертизу.