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Mash: в водах Сочи обнаружен принадлежащий Британии беспилотник Meggitt BTT-3 Banshee

Силовые структуры

В водах Сочи обнаружили принадлежащий Великобритании БПЛА Meggitt BTT-3 Banshee, сообщает Telegram-канал Mash.

Mash: в водах Сочи обнаружен принадлежащий Британии беспилотник Meggitt BTT-3 Banshee
Фото: Telegram: World Weapons News

Беспилотник самолётного типа был замечен членами экипажа воздушного судна, следовавшего из Сочи в Новороссийск. Из сообщения следует, что дрон находился приблизительно в пяти километрах от берега рядом с населённым пунктом Зубовая Щель.

Доставшие дрон из воды работники оперативных служб проинформировали о том, что размах крыльев беспилотника составляет два с половиной метра. БПЛА направлен на экспертизу.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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