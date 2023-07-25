В результате обстрела левобережья Днепра в Херсонской области погибли мирные жители

0:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Двое мирных жителей стали жертвами очередных обстрелов населённого пункта Старая Збурьевка и города Алёшки, расположенных на левобережье реки Днепр в Херсонской области, следует из заявления официального представителя региональной экстренной службы.

Фото: скрин Ютуб

Один человек из числа гражданских лиц был госпитализирован с осколочными ранениями средней тяжести, сообщили в ведомстве.

Укронацисты выпустили семь снарядов по Старой Збурьевке и 18 — по Алёшкам.