Двое мирных жителей стали жертвами очередных обстрелов населённого пункта Старая Збурьевка и города Алёшки, расположенных на левобережье реки Днепр в Херсонской области, следует из заявления официального представителя региональной экстренной службы.
Один человек из числа гражданских лиц был госпитализирован с осколочными ранениями средней тяжести, сообщили в ведомстве.
Укронацисты выпустили семь снарядов по Старой Збурьевке и 18 — по Алёшкам.
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