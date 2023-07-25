С момента начала контрнаступления боевики ВСУ лишились 30 процентов военной техники. Корреспонденты URA. RU пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление военного обозревателя, полковника в отставке Виктора Литовкина.
По словам эксперта, бойцы ВС РФ ликвидировали также огромную численность личного состава киевского режима.
"Способна ли Украина продолжать дальнейшее наступление, и в каких темпах, пока неизвестно. Тем более, что не они сами выбирают принцип наступления, — констатировал Литовкин. — Их гонят наступать кураторы: Соединённые Штаты, Брюссель, натовцы, потому что им надо отчитаться перед своими налогоплательщиками и избирателями, куда были потрачены огромные суммы".
Военный обозреватель также выразил мнение о том, что у армии РФ есть шанс на успешную контратаку.
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