Полковник в отставке Литовкин: российская армия уничтожила 30 процентов военной техники боевиков ВСУ

С момента начала контрнаступления боевики ВСУ лишились 30 процентов военной техники. Корреспонденты URA. RU пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление военного обозревателя, полковника в отставке Виктора Литовкина.

Фото: СмК

По словам эксперта, бойцы ВС РФ ликвидировали также огромную численность личного состава киевского режима.

"Способна ли Украина продолжать дальнейшее наступление, и в каких темпах, пока неизвестно. Тем более, что не они сами выбирают принцип наступления, — констатировал Литовкин. — Их гонят наступать кураторы: Соединённые Штаты, Брюссель, натовцы, потому что им надо отчитаться перед своими налогоплательщиками и избирателями, куда были потрачены огромные суммы".

Военный обозреватель также выразил мнение о том, что у армии РФ есть шанс на успешную контратаку.