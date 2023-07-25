Коротченко объяснил, что может прекратить накачку Киева оружием

Запад будет и дальше накачивать Украину оружием, а помешать этому могут только победы российских военных, заметил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

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Ранее стало известно, что США намерены выделить новый пакет военной помощи Киеву на сумму 400 миллионов долларов. По информации агентства Ассошиэйтед Пресс, в состав нового пакета будут включены боеприпасы для гаубиц, систем HIMARS и NASAMS, 32 бронетранспортёра Stryker, а также ракеты Stinger и Javelin.

Коротченко напомнил об общем решении партнёров Украины о том, что военная помощь ей будет продолжаться, и этот пакет не станет последним.

"Важна тенденция, а не отдельно взятый пакет — сегодня он один, завтра другой. Тенденция говорит о том, что поддержка Украины оружием, деньгами со стороны Запада будет продолжаться", — сказал Коротченко в разговоре с РИА Новости.

Эксперт добавил, что прекратить поставки оружия Украине можно только при помощи побед ВС РФ.