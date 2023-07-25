Запад будет и дальше накачивать Украину оружием, а помешать этому могут только победы российских военных, заметил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее стало известно, что США намерены выделить новый пакет военной помощи Киеву на сумму 400 миллионов долларов. По информации агентства Ассошиэйтед Пресс, в состав нового пакета будут включены боеприпасы для гаубиц, систем HIMARS и NASAMS, 32 бронетранспортёра Stryker, а также ракеты Stinger и Javelin.
Коротченко напомнил об общем решении партнёров Украины о том, что военная помощь ей будет продолжаться, и этот пакет не станет последним.
"Важна тенденция, а не отдельно взятый пакет — сегодня он один, завтра другой. Тенденция говорит о том, что поддержка Украины оружием, деньгами со стороны Запада будет продолжаться", — сказал Коротченко в разговоре с РИА Новости.
Эксперт добавил, что прекратить поставки оружия Украине можно только при помощи побед ВС РФ.
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