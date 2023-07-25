Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет выступил с призывом к ООН признать террористическими угрозы киевского режима в отношении Крымского моста и незамедлительно на них отреагировать.
Напомним, руководитель украинского Минобороны Алексей Резников ранее озвучил угрозу продолжить атаковать Крымский мост. Шеремет выразил мнение о том, что бойцы ВС РФ сделают всё возможное для предотвращения терактов со стороны укронацистов, пишет РИА Новости.
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