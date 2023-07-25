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Шеремет выступил с призывом к ООН отреагировать на угрозы киевского режима в отношении Крымского моста

Силовые структуры

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет выступил с призывом к ООН признать террористическими угрозы киевского режима в отношении Крымского моста и незамедлительно на них отреагировать.

Шеремет выступил с призывом к ООН отреагировать на угрозы киевского режима в отношении Крымского моста
Фото: er-gosduma.ru

Напомним, руководитель украинского Минобороны Алексей Резников ранее озвучил угрозу продолжить атаковать Крымский мост. Шеремет выразил мнение о том, что бойцы ВС РФ сделают всё возможное для предотвращения терактов со стороны укронацистов, пишет РИА Новости. 

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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