Шеремет выступил с призывом к ООН отреагировать на угрозы киевского режима в отношении Крымского моста

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет выступил с призывом к ООН признать террористическими угрозы киевского режима в отношении Крымского моста и незамедлительно на них отреагировать.

Фото: er-gosduma.ru

Напомним, руководитель украинского Минобороны Алексей Резников ранее озвучил угрозу продолжить атаковать Крымский мост. Шеремет выразил мнение о том, что бойцы ВС РФ сделают всё возможное для предотвращения терактов со стороны укронацистов, пишет РИА Новости.