Соединённые Штаты и их сателлиты в настоящее время делают всё возможное для эскалации украинского конфликта. Речь идёт, в том числе, и о поставках киевскому режиму кассетных снарядов. Корреспонденты "Российской газеты" пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление секретаря Совбеза России Николая Патрушева.
Российский политик акцентировал внимание на том, что коллективный Запад продолжает наращивать объёмы поставок вооружений Украине. Сначала это были дальнобойные крылатые ракеты типа "воздух-земля" и снаряды с обеднённым ураном, а теперь — кассетные боеприпасы, которые запрещены во многих государствах мира, подчеркнул Патрушев.
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