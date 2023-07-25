Патрушев: поставками Украине кассетных снарядов Запад провоцирует эскалацию вооружённого конфликта

Соединённые Штаты и их сателлиты в настоящее время делают всё возможное для эскалации украинского конфликта. Речь идёт, в том числе, и о поставках киевскому режиму кассетных снарядов. Корреспонденты "Российской газеты" пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление секретаря Совбеза России Николая Патрушева.

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Российский политик акцентировал внимание на том, что коллективный Запад продолжает наращивать объёмы поставок вооружений Украине. Сначала это были дальнобойные крылатые ракеты типа "воздух-земля" и снаряды с обеднённым ураном, а теперь — кассетные боеприпасы, которые запрещены во многих государствах мира, подчеркнул Патрушев.