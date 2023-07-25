Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что на сегодняшний день в плену находятся свыше 3,5 тыс. украинских военных. Об этом он сообщил в интервью RT.
Политик подчеркнул, что речь идёт о военнопленных, которые находятся на территории республики. Это люди, которые совершили преступления в отношении жителей Донбасса и не только.
Пушилин добавил, что по каждому из них проводятся следственные мероприятия. Есть и те пленные, которые не совершали преступлений или по ним отсутствует информация. Такие лица в будущем будут обменены.
Тех, чья причастность к военным преступлениям будет выявлена, ждёт суд и наказание согласно законодательству республики.
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