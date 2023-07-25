Пушилин назвал количество пленных бойцов ВСУ в ДНР

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что на сегодняшний день в плену находятся свыше 3,5 тыс. украинских военных. Об этом он сообщил в интервью RT.

Фото: glavadnr.ru

Политик подчеркнул, что речь идёт о военнопленных, которые находятся на территории республики. Это люди, которые совершили преступления в отношении жителей Донбасса и не только.

Пушилин добавил, что по каждому из них проводятся следственные мероприятия. Есть и те пленные, которые не совершали преступлений или по ним отсутствует информация. Такие лица в будущем будут обменены.

Тех, чья причастность к военным преступлениям будет выявлена, ждёт суд и наказание согласно законодательству республики.