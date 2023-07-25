Спикер ВСУ Игнат: русские создали неуязвимые для ПВО Украины ракеты

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Спикер Воздушных Сил Украины Юрий Игнат рассказал о неуязвимых для украинской ПВО российских ракетах. По словам военного, ВСУ не могут сбивать ракеты "Оникс", которые Россия модернизировала.

Фото: mil.ru

Игнат заявил в эфире телеканала Freedom в понедельник, что "Ониксы" были созданы специально для ударов по кораблям. Перед поражением цели они опускаются ниже воды и выходят из зоны действия ПВО.

"Такие ракеты, как "Оникс", их просто меньше применяют. У них немножко другое предназначение — уничтожать флот противника. То есть наносить удары береговым ракетным комплексом, такой как "Бастион". Вот ракеты "Оникс" предназначены для того, чтобы с этого комплекса взлетать, на высокой скорости лететь к своей цели… Уже при заходе на цель она опускается вниз, чтобы сложно было её увидеть радиолокационно, и, соответственно, уничтожить", — объяснил спикер ВСУ.

"Ониксы" можно применять не только по береговой линии, но и по кораблям. И российские военные уже не раз их использовали для этих целей, заключил он.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.