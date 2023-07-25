Минобороны: на Краснолиманском направлении российскими военными освобождена Сергеевка

Населённый пункт Сергеевка, находящийся на Краснолиманском направлении, взят под контроль бойцами подразделений 15-й мотострелковой бригады ВС РФ. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

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"В ходе успешных контратакующих действий подразделениями 15-й мотострелковой бригады под умелым командованием подполковника Буйлова освобождён населённый пункт Сергеевка", — рассказали в Минобороны.

В общей сложности на Краснолиманском направлении российские войска продвинулись до двух километров вглубь зоны, занятой позициями ВСУ, и до четырёх километров по линии соприкосновения.

ВСУ лишились до 190 бойцов убитыми, а также 17 единиц боевой техники, включая радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, изготовленную в США.