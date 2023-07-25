Сдавшиеся в плен боевики армии Украины рассказали о фальшивых медкомиссиях, нехватке военной техники, хаосе и панике в рядах Вооружённых сил Украины.
Их цитируют военные корреспонденты издания "Русская Весна".
"Прибыл в военкомат, прошёл медкомиссию за пять секунд. Просто печати поставили и отправили на полигон… Я не хочу служить. Вообще не понимаю, за что они воюют. Сдались мы сразу, как только услышали русских", — рассказывает сдавшийся в плен украинец.
По его словам, он даже не понимал, что их на смерть посылают, а когда до них "доходит", они сразу сдаются.
Пленный рассказал, что он попал на передовую через несколько дней после получения повестки. В первом же бою попал под миномётный обстрел, часть боевиков во взводе погибло, часть отошло., подытожил боевик.
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