Пленные боевики ВСУ: "Сдались мы сразу, как только услышали русских"

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сдавшиеся в плен боевики армии Украины рассказали о фальшивых медкомиссиях, нехватке военной техники, хаосе и панике в рядах Вооружённых сил Украины.

Фото: t.me/RVvoenkor

Их цитируют военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"Прибыл в военкомат, прошёл медкомиссию за пять секунд. Просто печати поставили и отправили на полигон… Я не хочу служить. Вообще не понимаю, за что они воюют. Сдались мы сразу, как только услышали русских", — рассказывает сдавшийся в плен украинец.

По его словам, он даже не понимал, что их на смерть посылают, а когда до них "доходит", они сразу сдаются.

Пленный рассказал, что он попал на передовую через несколько дней после получения повестки. В первом же бою попал под миномётный обстрел, часть боевиков во взводе погибло, часть отошло., подытожил боевик.