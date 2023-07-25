Спустя почти два месяца после начала летнего контрнаступления ВСУ результаты "всё ещё ограничены".
Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.
Всё, чем может похвастать Киев, это несколько десятков квадратных километров, да и те просто никто не оборонял, поскольку это были незаселенные земли на нейтральной полосе.
Ввиду значительных потерь западной техники спонсоры теперь явно недовольны. В СМИ США анонимно цитируют военных чиновников, которые говорят, что Киев должен больше ориентироваться на "человеческий фактор".
"Иными словами лучше сжечь своих солдат, чем дорогую западную технику. А офицерский состав не обучен вести "общевойсковой бой" по стандартам НАТО", — отмечает немецкое издание.
Запад уже не скрывает от Киева, что военная техника — это долг, который надо будет отдавать, а жизни украинцев — это небольшая часть отданных процентов по кредитам, комментирует ситуацию ведущий Первого канала Руслан Осташко.
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