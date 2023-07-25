Junge Welt: "Лучше сжечь украинских солдат, чем дорогостоящее западное оборудование"

Спустя почти два месяца после начала летнего контрнаступления ВСУ результаты "всё ещё ограничены".

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Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.

Всё, чем может похвастать Киев, это несколько десятков квадратных километров, да и те просто никто не оборонял, поскольку это были незаселенные земли на нейтральной полосе.

Ввиду значительных потерь западной техники спонсоры теперь явно недовольны. В СМИ США анонимно цитируют военных чиновников, которые говорят, что Киев должен больше ориентироваться на "человеческий фактор".

"Иными словами лучше сжечь своих солдат, чем дорогую западную технику. А офицерский состав не обучен вести "общевойсковой бой" по стандартам НАТО", — отмечает немецкое издание.

Запад уже не скрывает от Киева, что военная техника — это долг, который надо будет отдавать, а жизни украинцев — это небольшая часть отданных процентов по кредитам, комментирует ситуацию ведущий Первого канала Руслан Осташко.