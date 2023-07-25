Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Режиссёр сериала "Улицы разбитых фонарей" Мамедов скончался на приёме у врача
Перенесший ампутацию конечностей Роман Костомаров воссоединился с детьми в аэропорту
Анна Семенович рассказала, как борется с последствиями перееданием: "Будем делать экзекуцию"
В Греции во время тушения лесных пожаров погибли два лётчика
Литовкин оценил вероятность перехода Артёмовска под контроль ВСУ
Блогера Викторию Боню требуют проверить на пропаганду наркотиков
Junge Welt: "Лучше сжечь украинских солдат, чем дорогостоящее западное оборудование"
Блогер Дмитрий Пучков раскритиковал Ксению Собчак за провокационные вопросы гостям
Медики назвали продукты, которые понижают давление: бананы, картофель, томаты

США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $400 млн

Силовые структуры

Власти США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму около $400 млн. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 0 млн
Фото: eer.ru

Киевский режим получит боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot и NASAMA, а также реактивной системы залпового огня HIMARS.

В перечне, опубликованном Пентагоном, также указаны ПЗРК Stinger, снаряды для артиллерийских систем и мины для минометов, Javelin и прочие противотанковые системы и ракеты к ним.

Как отметили в американском оборонном ведомстве, это будет уже 43 изъятие техники для администрации президента Джо Байдена, которая поставляет Украине оружие и снаряжение с августа 2021 года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Исаков
Антон Исаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Отдых в Белоруссии удивляет низкими ценами, красотой и тысячами озер

Особый интерес представляет обилие озер.

Отдых в Белоруссии удивляет низкими ценами, красотой и тысячами озер
Три "путинских удара" - по Бахмуту, Одессе и турецким мечтам
Москва бьет с носка: ВС РФ идут на Одессу, Бахмут и "жарят" Эрдогана
Как продлить мужчинам жизнь на 24 года, рассказали учёные
Атака порта Рени: Румыния не хочет быть втянутой в военный конфликт с РФ, но заслужила это
США не учли обеспокоенности КНДР: Ким Чен Ын нашёл выход Любовь Степушова The Drive: военспецы США оценили "мясные штурмы" ВСУ против русских Олег Володин Единая версия лжи: как шарят в умах и карманах доверчивых граждан Наталия Красовская
Путин предсказал катастрофу, которая скоро ждёт США
Прогноз генерала Мордвичева по СВО обязан успеху ВС РФ под Купянском
Как в России отнеслись к анонсированному Киевом сроке окончания СВО?
Как в России отнеслись к анонсированному Киевом сроке окончания СВО?
Последние материалы
В Греции во время тушения лесных пожаров погибли два лётчика
Литовкин оценил вероятность перехода Артёмовска под контроль ВСУ
Блогера Викторию Боню требуют проверить на пропаганду наркотиков
Junge Welt: "Лучше сжечь украинских солдат, чем дорогостоящее западное оборудование"
Блогер Дмитрий Пучков раскритиковал Ксению Собчак за провокационные вопросы гостям
Медики назвали продукты, которые понижают давление: бананы, картофель, томаты
В Эквадоре ввели режим ЧП во всех тюрьмах страны
Участницы конкурса красоты “Мисс Россия-Вселенная“ возмутили пользователей соцсетей
На северо-востоке Москвы пройдет трехдневный интенсив по искусству стран мира
ЕС опасается выигрыша России из-за идеи Литвы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников