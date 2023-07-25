Власти США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму около $400 млн. Об этом сообщается на сайте Пентагона.
Киевский режим получит боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot и NASAMA, а также реактивной системы залпового огня HIMARS.
В перечне, опубликованном Пентагоном, также указаны ПЗРК Stinger, снаряды для артиллерийских систем и мины для минометов, Javelin и прочие противотанковые системы и ракеты к ним.
Как отметили в американском оборонном ведомстве, это будет уже 43 изъятие техники для администрации президента Джо Байдена, которая поставляет Украине оружие и снаряжение с августа 2021 года.
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