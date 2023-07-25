"РВ": украинские бойцы используют тракторный плуг для перемещения в зоне СВО

Бойцы ВСУ приспособили трактор и плуг для того, чтобы перемещаться с места на место в зоне спецоперации. Такой пост появился в Telegram-канале "Операция Z: военкоры русской весны".

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Такой необычный способ попасть из точки А в точку В появился не от хорошей жизни — у ВСУ всё острее ощущается нехватка техники, в частности, транспорта, пишут авторы.

Съёмка новаторского способа передвигаться в зоне СВО была сделана беспилотником ВСУ.

"Кадры сняты на украинский беспилотник, где за трактором на плуге едет подразделение 93-й бригады ВСУ. Сказывается нехватка транспорта на фронте", — отмечается в посте.

Днём ранее российский президент Владимир Путин сообщил о ликвидации в зоне конфликта рекордного количества западной техники. Представители Минобороны РФ уточнили, что речь шла об уничтожении десяти БМП Bradley и семи танков Leopard.