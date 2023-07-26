Неопытность некоторых командиров Вооружённых сил Украины (ВСУ) приводит Киев к большим потерям на разных направлениях боевых действий, сообщил представитель Минобороны Австрии полковник Маркус Райснер.
По его словам, 47-летний командир украинской армии случайно уничтожил 50% своего взвода, приказав солдатам ВСУ отправиться на минное поле. Как пояснил полковник, речь идёт о военнослужащем, которого взяли из числа запасников.
"По неопытности он приказал взводу своих солдат выйти на минные поля, из них вернулась лишь половина", — отметил Райснер в эфире немецкого канала N-TV.
Он добавил, что многие украинские военные, которые прошли курс подготовки в западных странах, уже погибли во время боестолкновений. Австрийский полковник убеждён: ошибки командования негативное влияют на моральное состояние украинских военных.
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