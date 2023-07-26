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Times: наёмник из Британии свернулся калачиком и подготовился к сдаче в плен во время боя

Силовые структуры

Наёмник из Британии, сражающийся на стороне Киева, свернулся калачиком и был готов сдаться в плен во время российской атаки в районе Днепра. Об этом пишет Times, ссылаясь на ещё одного британского военного, участвующего в конфликте.

Times: наёмник из Британии свернулся калачиком и подготовился к сдаче в плен во время боя
Фото: abomus.co.il

Как подчеркнул наёмник Гарри Роу, армия РФ застала врасплох разведывательную группу ВСУ с наёмниками. Он также отметил, что российские солдаты применили газовые и дымовые гранаты, бросив их в помещение, где находились украинские боевики и иностранные военные. По информации издания, наёмники покинули здание через крышу и отступили.

"Одного британского солдата пришлось отправить домой, он свернулся калачиком в самый разгар боя и подготовился сдаться русским", — сообщил Роу.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что иностранные наёмники, участвующие в вооружённом конфликте на стороне киевского режима, несут колоссальные потери из-за собственной глупости. Запад должен знать об этом, уточнил лидер государства.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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