МО РФ: истребитель Су-34 поразил подразделения мехбригады ВСУ на Купянском направлении

Российский истребитель Су-34 ударил по месту сосредоточения 14-й отдельной механизированной бригады украинской армии на Купянском направлении.

Фото: Вадим Савицкий

По словам начальника пресс-центра группировки "Запад" полковника Сергея Зыбинского, экипажем бомбардировщика были нанесены два авиаудара по живой силе и огневым средствам противника. Он пояснил, что цели поражены неподалёку от Павловки и Кучеровки.

Как отметил полковник в беседе с РИА Новости, танкисты и артиллеристы ВС РФ также атаковали позиции 32-й отдельной мехбригады ВСУ у Стельмаховки. Помимо этого, на Купянском направлении уничтожены украинский миномётный расчёт, французская самоходная артиллерийская установка "Цезарь" и пункт боепитания, уточнил представитель МО России.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские войска начали закрепляться на отбитых у ВСУ позициях в районе Купянска.