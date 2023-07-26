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Армия РФ успешно отразила очередную атаку боевиков ВСУ на Запорожском направлении

Силовые структуры

Укронацисты предприняли очередную попытку штурма позиций российской армии под населённым пунктом Работино на Запорожском направлении. Киевский режим прибег к так называемой тактике "волн".

Армия РФ успешно отразила очередную атаку боевиков ВСУ на Запорожском направлении
Фото: скрин Ютуб

Бойцы ВС РФ вскрыли действия украинских военных на рубеже их выдвижения и развёртывания в боевые порядки. Российские военкоры пишут, что под Запорожьем продолжают активно работать наши артиллеристы. Броня была встречена точными расчётами ПТРК.

По состоянию на утро 26 июля противник потерял шесть танков и одну ББМ. Потери боевиков ВСУ уточняются.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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