Армия РФ успешно отразила очередную атаку боевиков ВСУ на Запорожском направлении

Укронацисты предприняли очередную попытку штурма позиций российской армии под населённым пунктом Работино на Запорожском направлении. Киевский режим прибег к так называемой тактике "волн".

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Бойцы ВС РФ вскрыли действия украинских военных на рубеже их выдвижения и развёртывания в боевые порядки. Российские военкоры пишут, что под Запорожьем продолжают активно работать наши артиллеристы. Броня была встречена точными расчётами ПТРК.

По состоянию на утро 26 июля противник потерял шесть танков и одну ББМ. Потери боевиков ВСУ уточняются.