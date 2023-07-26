Укронацисты предприняли очередную попытку штурма позиций российской армии под населённым пунктом Работино на Запорожском направлении. Киевский режим прибег к так называемой тактике "волн".
Бойцы ВС РФ вскрыли действия украинских военных на рубеже их выдвижения и развёртывания в боевые порядки. Российские военкоры пишут, что под Запорожьем продолжают активно работать наши артиллеристы. Броня была встречена точными расчётами ПТРК.
По состоянию на утро 26 июля противник потерял шесть танков и одну ББМ. Потери боевиков ВСУ уточняются.
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