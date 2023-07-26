Кадры с захваченной экшн-камеры: боевик ВСУ заснял собственную гибель

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Продолжается наступление российских Вооружённых сил в ДНР.

Фото: The Daily Beast

Очередной опорный пункт националистов киевского режима в районе Авдеевки был взят российскими штурмовиками 1 АК. Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Он предоставляет видеокадры с захваченной экшн-камеры GoPro, которая была установлена на каске боевика ВСУ, причём тот невольно заснял собственную гибель.

"Захват позиции позволил вскрыть передний край обороны ВСУ и локально провести наступательные действия", — комментирует ситуацию ведущий Первого канала.

Ранее сообщалось, что "Отважные" выбили ВСУ из нескольких сёл у Сватово-Кременной.