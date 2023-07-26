Продолжается наступление российских Вооружённых сил в ДНР.
Очередной опорный пункт националистов киевского режима в районе Авдеевки был взят российскими штурмовиками 1 АК. Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
Он предоставляет видеокадры с захваченной экшн-камеры GoPro, которая была установлена на каске боевика ВСУ, причём тот невольно заснял собственную гибель.
"Захват позиции позволил вскрыть передний край обороны ВСУ и локально провести наступательные действия", — комментирует ситуацию ведущий Первого канала.
Ранее сообщалось, что "Отважные" выбили ВСУ из нескольких сёл у Сватово-Кременной.
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