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Военкор Поддубный: полковник Нацгвардии Украины Войналович ликвидирован в зоне СВО

Силовые структуры

Российские силы ликвидировали полковника Национальной гвардии Украины Юрия Войналовича в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Военкор Поддубный: полковник Нацгвардии Украины Войналович ликвидирован в зоне СВО
Фото: kremlin.ru

Информация об этом появилась в Telegram-канале военкора Евгения Поддубного. При этом не уточняется, на каком именно направлении СВО был уничтожен боевик ВСУ.

"В зоне проведения спецоперации ликвидирован полковник Нацгвардии Украины Юрий Войналович", — сказано в публикации.

До вооружённого конфликта Войналович входил в состав 22-го штаба бригады Национальной гвардии Украины. Он участвовал в принятии важных решений, связанных с ведением боестолкновений.

Ранее Поддубный сообщил о ликвидации боевика ВСУ Святослава Кондрата, причастного к расстрелу пленных российских солдат в населённом пункте Макеевка на территории ЛНР.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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