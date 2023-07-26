Военкор Поддубный: полковник Нацгвардии Украины Войналович ликвидирован в зоне СВО

Российские силы ликвидировали полковника Национальной гвардии Украины Юрия Войналовича в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Фото: kremlin.ru

Информация об этом появилась в Telegram-канале военкора Евгения Поддубного. При этом не уточняется, на каком именно направлении СВО был уничтожен боевик ВСУ.

"В зоне проведения спецоперации ликвидирован полковник Нацгвардии Украины Юрий Войналович", — сказано в публикации.

До вооружённого конфликта Войналович входил в состав 22-го штаба бригады Национальной гвардии Украины. Он участвовал в принятии важных решений, связанных с ведением боестолкновений.

Ранее Поддубный сообщил о ликвидации боевика ВСУ Святослава Кондрата, причастного к расстрелу пленных российских солдат в населённом пункте Макеевка на территории ЛНР.