Российские силы ликвидировали полковника Национальной гвардии Украины Юрия Войналовича в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
Информация об этом появилась в Telegram-канале военкора Евгения Поддубного. При этом не уточняется, на каком именно направлении СВО был уничтожен боевик ВСУ.
"В зоне проведения спецоперации ликвидирован полковник Нацгвардии Украины Юрий Войналович", — сказано в публикации.
До вооружённого конфликта Войналович входил в состав 22-го штаба бригады Национальной гвардии Украины. Он участвовал в принятии важных решений, связанных с ведением боестолкновений.
Ранее Поддубный сообщил о ликвидации боевика ВСУ Святослава Кондрата, причастного к расстрелу пленных российских солдат в населённом пункте Макеевка на территории ЛНР.
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