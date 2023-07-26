Аналитик Герасимов допустил вторую волну мобилизации в России в октябре 2023 года

Новые поправки в закон о воинской службе вносятся в преддверии новой волны частичной мобилизации, поскольку без этого России будет сложно одержать победу. Таким мнением поделился эксперт в области безопасности, военный аналитик Игорь Герасимов в беседе с Pravda.Ru.

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Киев во главе с западными странами активно провоцирует Москву. Польша массово закупает вооружение, строит военные базы и планирует ввести свои войска на Украину. На стороне Варшавы может выступить Вильнюс. Не исключено, что агрессия будет направлена в адрес Белоруссии. Поэтому полномасштабным вооружённым конфликтом действительно "попахивает", указал Герасимов.

Аналитик допустил, что в России возможна вторая волна частичной мобилизации в октябре. На данный момент предпосылок для этого не видно, так как ВС РФ держат оборону на подконтрольных территориях. Однако для освобождения новых регионов Украины понадобится больше ресурсов, считает Герасимов.

"Территории Украины нужно освобождать до Днепра. А для этого нужны люди. Я думаю, что большая часть Украины будет под нашим контролем. Скорее всего, в состав новых территорий войдут ещё Харьковская и Одесская области", — отметил собеседник Pravda.Ru.

Однако даже после завершения спецоперации вероятность прямого столкновения России и Польши довольно велика.

"Это неизбежно. Через пять-семь лет мы всё равно столкнёмся с поляками", — заключил специалист.

Госдума приняла законопроекты о повышении верхней границы призывного возраста с 27 до 30 лет, о штрафах до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат и рассмотрела поправки о предоставлении отсрочки от мобилизации отдельным категориям граждан.

"Этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. Это большой войной уже попахивает", — заявил глава Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.