ВС РФ отбили две волны наступления ВСУ на Работино в Запорожье, ожидается третья

Российские войска отразили две волны наступления противника на Работино на Запорожском фронте. На данный момент ВС РФ ожидают третий "заход" украинской армии. Об этом сообщили военные корреспонденты "Русской весны",

Фото: redstar.ru

Перед каждой из атак ВСУ проводили артподготовку с применением кассетных боеприпасов. По данным военкоров, противник потерял более 30 единиц бронетехники. Один их отрядов ВСУ взят в плен. На данный момент украинские войска проводят перегруппировку.

По данным WarGonzo, в плен сдался экипаж украинского танка, когда атака противника захлебнулась.

"Танки ВСУ подошли к лесополосе перед Работино и били по нашим укреплениям. По позициям артиллерия работала с применением кассетных боеприпасов. Наши войска врага ударами ствольной артиллерии, авиации и танков. Атаки врага отбиты", — отметили военкоры.