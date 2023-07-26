Российские истребители Миг-31 запустили до 10 гиперзвуковых ракет "Кинжал" в сторону Киева, сообщили военные корреспонденты "Русской весны".
Также ракеты летят на Житомирскую, Хмельницкую и Кировоградскую область. В нескольких регионах Украины гремят взрывы.
По данным "Военной хроники", новый ракетный удар российской авиации значительно масштабнее предыдущих. Предположительно, применяется не менее 80 крылатых ракет воздушного и морского базирования.
"Судя по всему, это далеко не весь заготовленный для удара арсенал. Ракеты идут на цель группами по 15-20 единиц", — отметили военкоры.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Политолог Сергей Марков объяснил, для чего министр обороны РФ Сергей Шойгу встретится с властями КНДР.