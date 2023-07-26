Целями российских ракетных ударов 26 июля стали "подземные командные центры НАТО, штабы ВСУ и подземные арсеналы оружия и боеприпасов.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко со ссылкой на источники из Турции.
"Большие потери неизбежны", — цитирует ведущий Первого канала источники.
Также есть информация по прилёту беспилотника "Герань" по военному аэродрому "Озерное" под Житомиром.
Позднее ракетный удар зафиксирован по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. По данным СМИ Украины, в районе военного аэродрома не менее трёх ударов. Известно, что тут базировались штурмовики Су-24МР 7-й бригады тактической авиации ВВСУ. Именно они запускали крылатые ракеты Storm Shadow.
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