Целями ударов РФ стали подземные командные центры НАТО, штабы и арсеналы

Целями российских ракетных ударов 26 июля стали "подземные командные центры НАТО, штабы ВСУ и подземные арсеналы оружия и боеприпасов.

Фото: https://t.me/stranaua

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко со ссылкой на источники из Турции.

"Большие потери неизбежны", — цитирует ведущий Первого канала источники.

Также есть информация по прилёту беспилотника "Герань" по военному аэродрому "Озерное" под Житомиром.

Позднее ракетный удар зафиксирован по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. По данным СМИ Украины, в районе военного аэродрома не менее трёх ударов. Известно, что тут базировались штурмовики Су-24МР 7-й бригады тактической авиации ВВСУ. Именно они запускали крылатые ракеты Storm Shadow.