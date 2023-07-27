Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Врач-терапевт Чун Тан назвал пять ранних признаков диабета, которые могут проявиться в туалете
Минтруд РФ раскрыл средний размер пенсии в четырёх новых регионах страны
Global Times: Китай в состоянии серьёзно ответить США на агрессивную политику
Экс-советник Пентагона Макгрегор: когда США разрешат Варшаве, Польша сравняет Львов с землей
Врач-эндокринолог объяснил, о чём говорит сухость во рту
Официальные лица Пентагона: "основной удар" наступления Украины начался
США: санкции Запада не смогли разрушить экономику РФ, коллапса не случилось
Правозащитник объяснил, может ли мать, лишённая родительских прав, вернуть себе детей
Под Черкассами уничтожена база с наёмниками — поляками и афроамериканцами

МО: армия РФ отразила девять атак противника, уничтожив более 150 военных ВСУ

Силовые структуры

Российским военным из группировки "Центр" удалось отразить девять атак ВСУ в зоне проведения спецоперации.

МО: армия РФ отразила девять атак противника, уничтожив более 150 военных ВСУ
Фото: Вадим Савицкий

По словам начальника пресс-центра группировки Александра Савчука, боестолкновения развернулись неподалёку от населённых пунктов Сватово и Красный Лиман.

Как пояснил представитель МО РФ в беседе с РИА Новости, российские бойцы успешно отбили атаки и уничтожили свыше 150 солдат ВСУ.

Кроме того, он добавил, что Киев лишился четырёх бронированных машин, двух боевых машин пехоты (БМП), нескольких автомобилей, орудия Д-30 и трёх миномётов на Сватовском и Краснолиманском направлениях. Савчук также подчеркнул: восемь украинских военных попали в российский плен.

Ранее подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко проинформировал об усилении артиллерийских ударов ВСУ по Сватово и окрестностям.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Полянский: Россия не примет участие в заседании Совбеза ООН по зерновой сделке

Великобритания заблокировала выступление российского докладчика на заседании СБ по ситуации на Украине.

Россия не будет участвовать в заседании СБ ООН по зерновой сделке
Аналитик Герасимов допустил вторую волну мобилизации в России в октябре 2023 года
"Это неизбежно": аналитик оценил вероятность второй волны мобилизации в РФ
Новый способ покупки автомобилей позволил сильно сэкономить тюменцу
Контроль над хроническим воспалением — профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
Киев в отчаянии ввёл в бой главные резервы в Запорожье Любовь Степушова Наполеон на острове Святой Елены любил поговорить о женщинах Сергей Лебедев Учёные установили: объятия защищают от болезней, снимают стресс и повышают иммунитет Анастасия Жукова
Генерал Попов перечислил виды кассетных авиабомб для "ответки"
Время платить: отношения России с партнёрами изменились
США торопят: ВСУ задействовали резервы, которые должны были развивать успех на Токмак
США торопят: ВСУ задействовали резервы, которые должны были развивать успех на Токмак
Последние материалы
Врач-эндокринолог объяснил, о чём говорит сухость во рту
Официальные лица Пентагона: "основной удар" наступления Украины начался
США: санкции Запада не смогли разрушить экономику РФ, коллапса не случилось
Правозащитник объяснил, может ли мать, лишённая родительских прав, вернуть себе детей
Под Черкассами уничтожена база с наёмниками — поляками и афроамериканцами
Официально: Малком покинул "Зенит"
С какими неисправностями категорически не хотят возиться в автосервисах
Автомобили Hyundai, Kia и Jeep могут перестать поставлять в Россию
Минтруда представило проект улучшения условий труда для инвалидов
Запрет импорта рыбной продукции приведёт к росту цен
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников