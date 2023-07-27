МО: армия РФ отразила девять атак противника, уничтожив более 150 военных ВСУ

Российским военным из группировки "Центр" удалось отразить девять атак ВСУ в зоне проведения спецоперации.

Фото: Вадим Савицкий

По словам начальника пресс-центра группировки Александра Савчука, боестолкновения развернулись неподалёку от населённых пунктов Сватово и Красный Лиман.

Как пояснил представитель МО РФ в беседе с РИА Новости, российские бойцы успешно отбили атаки и уничтожили свыше 150 солдат ВСУ.

Кроме того, он добавил, что Киев лишился четырёх бронированных машин, двух боевых машин пехоты (БМП), нескольких автомобилей, орудия Д-30 и трёх миномётов на Сватовском и Краснолиманском направлениях. Савчук также подчеркнул: восемь украинских военных попали в российский плен.

Ранее подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко проинформировал об усилении артиллерийских ударов ВСУ по Сватово и окрестностям.