Лондон и Вашингтон принимали участие в создании плана наступательной операции украинских войск, пишет Daily Telegraph, ссылаясь на заместителя главы Минобороны Великобритании Джеймса Хиппи.
В оборонном ведомстве Британии отметили, что военные ВСУ пока оправдывают ожидания Запада.
"В целом они выполняют план, который был разработан вместе с нами, с американцами и другими сторонами в течение зимы", — подчеркнул Хиппи.
Он также высказался о медленных темпах контрнаступления Украины. По его словам, такая ситуация сложилась из-за нежелания Киева активно перебрасывать солдат ВСУ и военное оборудование на горячие участки.
Хиппи считает, что Российская Федерация — это "сильный противник". Именно поэтому Киеву необходимо утверждать только хорошо обдуманные решения на поле боя, заключил замглавы МО Британии.
Ранее в Пентагоне проинформировали о начале "основного удара" в ходе контрнаступления украинских войск.
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