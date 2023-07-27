Telegraph: Британия и США участвовали в разработке плана наступления украинской армии

Лондон и Вашингтон принимали участие в создании плана наступательной операции украинских войск, пишет Daily Telegraph, ссылаясь на заместителя главы Минобороны Великобритании Джеймса Хиппи.

Фото: Министерство обороны Украины

В оборонном ведомстве Британии отметили, что военные ВСУ пока оправдывают ожидания Запада.

"В целом они выполняют план, который был разработан вместе с нами, с американцами и другими сторонами в течение зимы", — подчеркнул Хиппи.

Он также высказался о медленных темпах контрнаступления Украины. По его словам, такая ситуация сложилась из-за нежелания Киева активно перебрасывать солдат ВСУ и военное оборудование на горячие участки.

Хиппи считает, что Российская Федерация — это "сильный противник". Именно поэтому Киеву необходимо утверждать только хорошо обдуманные решения на поле боя, заключил замглавы МО Британии.

Ранее в Пентагоне проинформировали о начале "основного удара" в ходе контрнаступления украинских войск.