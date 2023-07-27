ВС России уничтожили несколько американских БМП Bradley в Запорожской области

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российским бойцам из Южного военного округа (ЮВО) удалось уничтожить несколько боевых машин пехоты (БМП) Bradley производства США в зоне спецоперации.

Фото: ru.wikipedia.org

Об этом свидетельствуют данные контроля, полученные с помощью дрона, сообщает РИА Новости. По информации агентства, армия РФ поразила американские БМП и другую бронетехнику Вооружённых сил Украины (ВСУ) неподалёку от Работино на Запорожском направлении. Отмечается, что цели уничтожил беспилотный барражирующий боеприпас "Ланцет".

Ранее аналитики Military Watch Magazine (MWM) заявили, что российская авиация эффективно уничтожает БМП Bradley и немецкие танки Leopard в ходе СВО.