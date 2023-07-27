Российским бойцам из Южного военного округа (ЮВО) удалось уничтожить несколько боевых машин пехоты (БМП) Bradley производства США в зоне спецоперации.
Об этом свидетельствуют данные контроля, полученные с помощью дрона, сообщает РИА Новости. По информации агентства, армия РФ поразила американские БМП и другую бронетехнику Вооружённых сил Украины (ВСУ) неподалёку от Работино на Запорожском направлении. Отмечается, что цели уничтожил беспилотный барражирующий боеприпас "Ланцет".
Ранее аналитики Military Watch Magazine (MWM) заявили, что российская авиация эффективно уничтожает БМП Bradley и немецкие танки Leopard в ходе СВО.
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