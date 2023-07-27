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ВС России уничтожили несколько американских БМП Bradley в Запорожской области

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Силовые структуры

Российским бойцам из Южного военного округа (ЮВО) удалось уничтожить несколько боевых машин пехоты (БМП) Bradley производства США в зоне спецоперации.

ВС России уничтожили несколько американских БМП Bradley в Запорожской области
Фото: ru.wikipedia.org

Об этом свидетельствуют данные контроля, полученные с помощью дрона, сообщает РИА Новости. По информации агентства, армия РФ поразила американские БМП и другую бронетехнику Вооружённых сил Украины (ВСУ) неподалёку от Работино на Запорожском направлении. Отмечается, что цели уничтожил беспилотный барражирующий боеприпас "Ланцет".

Ранее аналитики Military Watch Magazine (MWM) заявили, что российская авиация эффективно уничтожает БМП Bradley и немецкие танки Leopard в ходе СВО.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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