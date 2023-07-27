Марочко: российские войска выбили ВСУ с ряда позиций на второй линии обороны в ЛНР

Российским военным удалось выбить солдат ВСУ с ряда позиций на второй оборонительной линии в Луганской Народной Республике.

Фото: Вадим Савицкий

По словам подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, украинским боевикам пришлось отступать на некоторых участках Краснолиманского направления.

"Вооружённые формирования Украины оставили не только передовые позиции, но и были выбиты со второй линии обороны", — отметил офицер в беседе с РИА Новости.

Он пояснил, что речь идёт о боевых действиях в районе населённого пункта Сватово.

Ранее в Минобороны РФ заявили об отражении девяти атак ВСУ на Краснолиманском направлении. По данным ведомства, армия России уничтожила свыше 150 украинских боевиков, а также поразила технику противника.