Пленный солдат ВСУ: Киеву не хватает техники для масштабного контрнаступления в Донбассе

Из-за нехватки военной техники Киев не может осуществить масштабное контрнаступление в районе Кременной в Донбассе. Об этом сообщил солдат ВСУ Сергей Ходов, попавший в российский плен.

Фото: https://regnum.ru/

Он поделился, что ему нечем было отстреливаться во время боя с ВС России у Белогоровки. По словам Ходова, за почти полтора года в ВСУ из иностранной техники ему удалось получить лишь гранаты.

"У нас нет такого вооружения, чтобы идти в контрнаступление", — отметил военный в беседе с РИА Новости.

Ранее другой пленный солдат ВСУ заявил, что сразу принял решение сдаться в плен, когда увидел российские войска. Он подчеркнул: Киев отправляет неподготовленных к боевым действиям украинцев на верную смерть.