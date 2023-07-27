Из-за нехватки военной техники Киев не может осуществить масштабное контрнаступление в районе Кременной в Донбассе. Об этом сообщил солдат ВСУ Сергей Ходов, попавший в российский плен.
Он поделился, что ему нечем было отстреливаться во время боя с ВС России у Белогоровки. По словам Ходова, за почти полтора года в ВСУ из иностранной техники ему удалось получить лишь гранаты.
"У нас нет такого вооружения, чтобы идти в контрнаступление", — отметил военный в беседе с РИА Новости.
Ранее другой пленный солдат ВСУ заявил, что сразу принял решение сдаться в плен, когда увидел российские войска. Он подчеркнул: Киев отправляет неподготовленных к боевым действиям украинцев на верную смерть.
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