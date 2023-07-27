Более семи тысяч бойцов из Чечни прямо сейчас принимают участие в специальной военной операции (СВО), следует из заявления руководителя республики Рамзана Кадырова.
По его словам, в общей сложности с февраля 2022 года в зону СВО отправились свыше 28 тысяч чеченских военнослужащих, при этом почти половина от этого количества — добровольцы.
"Свыше семи тысяч бойцов на данный момент находятся на передовых позициях", — отметил Кадыров на своей странице в соцсети "Вконтакте".
Он добавил, что самые сложные участки — это Артёмовское и Ореховское направления, поскольку там Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытаются осуществить прорыв оборонительных рубежей российской армии.
Ранее солдат РФ с позывным "Мазур" назвал атаки Киева на Артёмовск отвлекающим манёвром. По мнению военного, основная цель ВСУ — Запорожская область.
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