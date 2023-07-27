Кадыров: свыше семи тысяч чеченских бойцов находятся в зоне спецоперации

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Более семи тысяч бойцов из Чечни прямо сейчас принимают участие в специальной военной операции (СВО), следует из заявления руководителя республики Рамзана Кадырова.

Фото: кадр видео из телеграм-канала Кадырова

По его словам, в общей сложности с февраля 2022 года в зону СВО отправились свыше 28 тысяч чеченских военнослужащих, при этом почти половина от этого количества — добровольцы.

"Свыше семи тысяч бойцов на данный момент находятся на передовых позициях", — отметил Кадыров на своей странице в соцсети "Вконтакте".

Он добавил, что самые сложные участки — это Артёмовское и Ореховское направления, поскольку там Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытаются осуществить прорыв оборонительных рубежей российской армии.

Ранее солдат РФ с позывным "Мазур" назвал атаки Киева на Артёмовск отвлекающим манёвром. По мнению военного, основная цель ВСУ — Запорожская область.