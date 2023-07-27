ФСБ нашла следы взрывчатки на сухогрузе ВМО RIVER, следовавшем из Турции в Ростов-на-Дону

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

При осмотре судов, следующих Керченским проливом, сотрудники Федеральной службы безопасности РФ нашли сухогруз ВМО RIVER, который ранее мог использоваться для перевозки взрывчатых веществ на Украину.

Фото: ya.ru

"ФСБ России выявлено очередное иностранное гражданское судно, которое ранее могло быть использовано для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины", — гласит сообщение пресс-службы ведомства.

За последние месяцы сухогруз дважды заходил в дунайский порт Рени Одесской области, а сейчас следовал из Турции в Ростов-на-Дону для погрузки пшеницы.

После обнаружения экспертами следов взрывчатки в трюме сухогруза судну был запрещён проход под Крымским мостом и предписано покинуть территориальное море Российской Федерации.