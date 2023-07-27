Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Царьград: 100 000 корейских бойцов — тайная цель визита Шойгу в КНДР?
Бойцы ВС РФ уничтожили группу украинских диверсантов под Угледаром
Попавший под обстрел депутат ГД Бородай: контрнаступление ВСУ подошло к пиковой фазе
Собрать ребёнка в школу в Башкирии обойдётся в 20 тысяч рублей
Певица Жасмин выставила на продажу свои поношенные вещи
SpaceX отменила запуск самого тяжелого спутника за минуту до старта
Писатель Юрий Поляков раскритиковал фестиваль "Рандеву" Лаймы Вайкуле в Юрмале
RS: США нужно быстрее завершить украинский конфликт после провала контрнаступления ВСУ
Сладков: бить их мы научились, танковая тактика ВСУ провалилась с треском

ФСБ нашла следы взрывчатки на сухогрузе ВМО RIVER, следовавшем из Турции в Ростов-на-Дону

0:50
Силовые структуры

При осмотре судов, следующих Керченским проливом, сотрудники Федеральной службы безопасности РФ нашли сухогруз ВМО RIVER, который ранее мог использоваться для перевозки взрывчатых веществ на Украину.

ФСБ нашла следы взрывчатки на сухогрузе ВМО RIVER, следовавшем из Турции в Ростов-на-Дону
Фото: ya.ru

"ФСБ России выявлено очередное иностранное гражданское судно, которое ранее могло быть использовано для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины", — гласит сообщение пресс-службы ведомства.

За последние месяцы сухогруз дважды заходил в дунайский порт Рени Одесской области, а сейчас следовал из Турции в Ростов-на-Дону для погрузки пшеницы.

После обнаружения экспертами следов взрывчатки в трюме сухогруза судну был запрещён проход под Крымским мостом и предписано покинуть территориальное море Российской Федерации.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Полянский: Россия не примет участие в заседании Совбеза ООН по зерновой сделке

Великобритания заблокировала выступление российского докладчика на заседании СБ по ситуации на Украине.

Россия не будет участвовать в заседании СБ ООН по зерновой сделке
Аналитик Герасимов допустил вторую волну мобилизации в России в октябре 2023 года
"Это неизбежно": аналитик оценил вероятность второй волны мобилизации в РФ
Новый способ покупки автомобилей позволил сильно сэкономить тюменцу
Контроль над хроническим воспалением — профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
Киев в отчаянии ввёл в бой главные резервы в Запорожье Любовь Степушова Наполеон на острове Святой Елены любил поговорить о женщинах Сергей Лебедев Учёные установили: объятия защищают от болезней, снимают стресс и повышают иммунитет Анастасия Жукова
Под Черкассами уничтожены наёмники из Польши и США
"Хайль, Зеленский": скандальный ролик напомнил немцам о цене поддержки ВСУ
Что ждет Россию в ходе следующей волны контрнаступления ВСУ?
Что ждет Россию в ходе следующей волны контрнаступления ВСУ?
Последние материалы
Собрать ребёнка в школу в Башкирии обойдётся в 20 тысяч рублей
Певица Жасмин выставила на продажу свои поношенные вещи
Почему бережное отношение к машине может ей только навредить
SpaceX отменила запуск самого тяжелого спутника за минуту до старта
Писатель Юрий Поляков раскритиковал фестиваль "Рандеву" Лаймы Вайкуле в Юрмале
RS: США нужно быстрее завершить украинский конфликт после провала контрнаступления ВСУ
Сладков: бить их мы научились, танковая тактика ВСУ провалилась с треском
РИА Новости: для России создают антизападный механизм в ЕАЭС
Кадыров: свыше семи тысяч чеченских бойцов находятся в зоне спецоперации
Петля вокруг Авдеевки сжимается: "Пятнашка" взяла под огневой контроль единственную дорогу в город
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников