При осмотре судов, следующих Керченским проливом, сотрудники Федеральной службы безопасности РФ нашли сухогруз ВМО RIVER, который ранее мог использоваться для перевозки взрывчатых веществ на Украину.
"ФСБ России выявлено очередное иностранное гражданское судно, которое ранее могло быть использовано для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины", — гласит сообщение пресс-службы ведомства.
За последние месяцы сухогруз дважды заходил в дунайский порт Рени Одесской области, а сейчас следовал из Турции в Ростов-на-Дону для погрузки пшеницы.
После обнаружения экспертами следов взрывчатки в трюме сухогруза судну был запрещён проход под Крымским мостом и предписано покинуть территориальное море Российской Федерации.
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