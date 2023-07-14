Ян Гагин: расстрел гражданских под Угледаром - очередное преступление ВСУ

2:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Советник врио главы ДНР Ян Гагин в комментарии Pravda.Ru рассказал о ситуации с расстрелом гражданского автомобиля под Угледаром. Ранее в сети появились кадры, на которых видно, как украинская диверсионная группа при попытке пройти в серой зоне ведёт обстрел машины с белыми флагами.

Фото: Личный архив Яна Гагина

"На днях произошёл очередной инцидент, хотя таких было уже много — когда бойцы ВСУ расстреливают гражданских. Они расстреляли беженцев, которые пытались покинуть зону боевых действий в Угледаре. Ранее азовцы расстреливали даже не те машины, на которых были вывешены белые флаги, а и те, на которых была надпись "Дети". Такие инциденты были, а сейчас мы это смогли запечатлеть на камеру нашего коптера-разведчика. Так у нас оказались эти видеоматериалы", — заявил Гагин.

Советник главы ДНР заявил, что в составе ДРГ работали разведчики или боевики украинских ССО. Гагин считает, что материалы военного преступления со стороны ВСУ должны попасть не только в российские следственные органы, но и в международные правозащитные организации.

"На кадрах видно, что группа бойцов ВСУ, скорее всего это разведчики или ССО, но вопросов в их принадлежности нет, расстреливают машину, на которой были намотаны белые флаги. Было видно, что это не вооруженные люди. Их уничтожили при попытке покинуть район боевых действий. Я думаю, эти материалы должны попасть в прокуратуру, СК РФ, ФСБ. И попутно должны попасть к уполномоченному по правам человека, а также в соответствующие комиссии ООН. Международные организации, которые занимаются вопросами соблюдения прав человека, не должны обойти этот инцидент стороной. Здесь не просто нарушение прав человека, а расстрел гражданских — военное преступление", — подытожил Гагин.

Факт расстрела гражданского автомобиля под Угледаром был снят на видео 12 июля.