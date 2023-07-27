Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский прояснил сложную ситуацию, которая произошла в населённом пункте Старомайорское. По его словам, противник в этом районе действовал так, будто "нырнул в мешок", получая незаслуженные преимущества.
Как рассказал командир, украинские боевики, воспользовавшись своим превосходством в дальности огня и практически безнаказанностью, постепенно разрушили Старомайорское в течение нескольких дней. Они вынуждали русских бойцов покидать свои укрытия, превращая их в развалины.
После успешных атак киевских сил они начали наступление, приближаясь к окраинам и постепенно вытесняя русских бойцов. Одновременно военные создавали угрозу на фланге для позиций на Урожайном.
"Безусловно, он нырнул в мешок, поменявшись с нами ролями, но потеря населённого пункта после упорной и, без сомнения, героической обороны — удар по нашему военному самолюбию," — сообщил Ходаковский.
Комбат предупредил, что теперь противнику в развалинах будет очень несладко.
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