Ходаковский объяснил успех ВС Украины в селе Старомайорское

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский прояснил сложную ситуацию, которая произошла в населённом пункте Старомайорское. По его словам, противник в этом районе действовал так, будто "нырнул в мешок", получая незаслуженные преимущества.

Фото: vk.com

Как рассказал командир, украинские боевики, воспользовавшись своим превосходством в дальности огня и практически безнаказанностью, постепенно разрушили Старомайорское в течение нескольких дней. Они вынуждали русских бойцов покидать свои укрытия, превращая их в развалины.

После успешных атак киевских сил они начали наступление, приближаясь к окраинам и постепенно вытесняя русских бойцов. Одновременно военные создавали угрозу на фланге для позиций на Урожайном.

"Безусловно, он нырнул в мешок, поменявшись с нами ролями, но потеря населённого пункта после упорной и, без сомнения, героической обороны — удар по нашему военному самолюбию," — сообщил Ходаковский.

Комбат предупредил, что теперь противнику в развалинах будет очень несладко.