Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
FT: Киев бросает элитный украинский спецназ в бой как обычную пехоту
В Алтайском крае упал вертолет МИ-8, шесть человек погибли
Помощник Надежды Бабкиной развенчал слухи о покупки кому-то квартиры
В Вене сотни людей собрались в знак протеста против концертов Rammstein
FT: военные ВСУ заявили о хаосе в своих рядах в первые дни контрнаступления
Хантер Байден не признал вину по делу о неуплате налогов, несмотря на сделку со следствием
Минтруд пообещал приток трудовых мигрантов в России к 2030 году
Решение Брежневой молчать о разводе с Меладзе было неспроста
Харьковский суд открыл производство против России и пригласил её на заседание

Ходаковский объяснил успех ВС Украины в селе Старомайорское

1:09
Силовые структуры

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский прояснил сложную ситуацию, которая произошла в населённом пункте Старомайорское. По его словам, противник в этом районе действовал так, будто "нырнул в мешок", получая незаслуженные преимущества.

Ходаковский объяснил успех ВС Украины в селе Старомайорское
Фото: vk.com

Как рассказал командир, украинские боевики, воспользовавшись своим превосходством в дальности огня и практически безнаказанностью, постепенно разрушили Старомайорское в течение нескольких дней. Они вынуждали русских бойцов покидать свои укрытия, превращая их в развалины.

После успешных атак киевских сил они начали наступление, приближаясь к окраинам и постепенно вытесняя русских бойцов. Одновременно военные создавали угрозу на фланге для позиций на Урожайном.

"Безусловно, он нырнул в мешок, поменявшись с нами ролями, но потеря населённого пункта после упорной и, без сомнения, героической обороны — удар по нашему военному самолюбию," — сообщил Ходаковский.

Комбат предупредил, что теперь противнику в развалинах будет очень несладко.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Полянский: Россия не примет участие в заседании Совбеза ООН по зерновой сделке

Великобритания заблокировала выступление российского докладчика на заседании СБ по ситуации на Украине.

Россия не будет участвовать в заседании СБ ООН по зерновой сделке
Аналитик Герасимов допустил вторую волну мобилизации в России в октябре 2023 года
"Это неизбежно": аналитик оценил вероятность второй волны мобилизации в РФ
Новый способ покупки автомобилей позволил сильно сэкономить тюменцу
Контроль над хроническим воспалением — профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
Опрос: Киев должен снова стать русским городом Виктор Пахомов ВСУ приступили к следующей фазе контрнаступления. К чему готовиться России? Петр Ермилин Киев в отчаянии ввёл в бой главные резервы в Запорожье Любовь Степушова
Под Черкассами уничтожены наёмники из Польши и США
Что ждёт Россию в ходе следующей волны контрнаступления ВСУ?
"Хайль, Зеленский": скандальный ролик напомнил немцам о цене поддержки ВСУ
"Хайль, Зеленский": скандальный ролик напомнил немцам о цене поддержки ВСУ
Последние материалы
Балицкий: ВСУ пытались прорвать оборону в Запорожской области, но отступили с потерями
Опрос: Киев должен снова стать русским городом
Как самому восстановить вылетевшие из покрышек шипы
Лолита рассказала, почему не боится старости
Ермаков: никаких сюрпризов на горячих участках нет после объявления новой фазы наступления ВСУ
Сразу три крупных банка России подняли ставки по ипотеке
Илона Маска видели в роскошном отеле, где отдыхала его бывшая подруга
Financial Times: киевский режим признал потерю пятой части снаряжения НАТО в ходе контрнаступления
Наташа Королева раскрыла главный модный совет от модельера Валентина Юдашкина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников