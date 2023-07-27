Российская армия нанесла удары высокоточными ракетами и дронами по украинским аэродромам, пунктам управления ВСУ и дислокации боевиков.
Об этом сообщает сегодня, 27 июля, Министерство обороны РФ.
Ведомство подчёркивает, что российские ракетные удары также были нанесены по местам хранения беспилотных катеров и сборочным цехам этих дронов. Также уничтожены сборочные пункты ракет, вооружения и военной техники, которые поступают из стран Европейского Союза и Соединённых Штатов.
Цель ударов достигнута — все объекты противника уничтожены, подытожило Минобороны.
Также армия России уничтожила склады авиационного топлива в районе военного аэропорта Староконстантинова в Хмельницкой области.
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