ВС РФ нанесли удары высокоточным оружием по аэродромам, пунктам управления и базам ВСУ

Российская армия нанесла удары высокоточными ракетами и дронами по украинским аэродромам, пунктам управления ВСУ и дислокации боевиков.

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Об этом сообщает сегодня, 27 июля, Министерство обороны РФ.

Ведомство подчёркивает, что российские ракетные удары также были нанесены по местам хранения беспилотных катеров и сборочным цехам этих дронов. Также уничтожены сборочные пункты ракет, вооружения и военной техники, которые поступают из стран Европейского Союза и Соединённых Штатов.

Цель ударов достигнута — все объекты противника уничтожены, подытожило Минобороны.

Также армия России уничтожила склады авиационного топлива в районе военного аэропорта Староконстантинова в Хмельницкой области.