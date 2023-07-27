Daily Beast: командир ВСУ назвал бои с российскими военными "адской историей"

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Сражения на линии соприкосновения не просто тяжелы, а мучительны, это настоящее воплощение ада. Такое сравнение сделал командир взвода ВСУ Святослав Дубина с изданием Daily Beast.

Фото: https://t.me/absatzmedia/43439

"Бои были настолько изнурительными, что оставшиеся в живых будут рассказывать о себе "адские" истории грядущим поколениям", — отметил военный.

Командир признался, что самые тяжёлые бои — в условиях леса, потому что там нет строений, за которыми можно укрыться от пуль и взрывов.

По сравнению с тем, что происходит на линии соприкосновения сейчас, даже сражения в Артёмовске не кажутся такими пугающими.

Дубина считает, что время, когда ВСУ могли бы продемонстрировать успехи на поле боя, но которое было потрачено на ожидание поставок западного вооружения, уже упущено.