Сражения на линии соприкосновения не просто тяжелы, а мучительны, это настоящее воплощение ада. Такое сравнение сделал командир взвода ВСУ Святослав Дубина с изданием Daily Beast.
"Бои были настолько изнурительными, что оставшиеся в живых будут рассказывать о себе "адские" истории грядущим поколениям", — отметил военный.
Командир признался, что самые тяжёлые бои — в условиях леса, потому что там нет строений, за которыми можно укрыться от пуль и взрывов.
По сравнению с тем, что происходит на линии соприкосновения сейчас, даже сражения в Артёмовске не кажутся такими пугающими.
Дубина считает, что время, когда ВСУ могли бы продемонстрировать успехи на поле боя, но которое было потрачено на ожидание поставок западного вооружения, уже упущено.
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