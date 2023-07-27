Военный журналист Борзенко дал прогноз по окончанию контрнаступления ВСУ

Военный журналист Алексей Борзенко оценил материал издания New York Times, авторы которого заявили о начале основного этапа контрнаступления Киева.

Фото: rusvesna.su

По мнению обозревателя, Киев совершает фатальную ошибку, делая такие заявления. Наступательная кампания ВСУ явно стремительно катится к своему завершению, уверен эксперт.

"Основная фаза — это последняя фаза этой операции. Всё это закончится к началу осени… Мы до конца не можем понять, почему они продолжают стучаться в плотно закрытую дверь", — сказал Борзенко в эфире радио "Комсомольская правда".

Наступление ВСУ не знаменуется никакими успехами, однако при этом они несут огромные потери — 600-700 бойцов в день.

Также Борзенко обратил внимание, что Киев бросает сейчас на поле боя свои элитные подразделения, прошедшие подготовку на европейских базах НАТО.

Такой странной тактике, по мнению журналиста, может быть только одно объяснение: у НАТО и США, контролирующих действия украинской армии, нет боевого опыта, ведь за последние 70 лет они не участвовали ни в одной серьёзной войне. Следовательно, у них просто не получается "просчитать ходы, которые бы принесли им серьёзную удачу", заключил обозреватель.