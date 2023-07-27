В Запорожье уничтожены бойцы ВСУ из элитного подразделения "Волчья стая"

Боевики из элитного подразделения ВСУ "Волчья стая" попали в засаду российской армии во время отступления в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Об этом сообщает "Военная хроника".

Фото: Телеграм-канал Владимира Зеленского

По данным военкоров, расчёт ПТРК уничтожил украинский танк Т-72М1. Затем основные силы ВСУ сбежали, бросив экипаж машины.

Предполагается, что командование перебросило "Волчью стаю" из Херсонской области и с Артёмовского направления в Запорожье из-за больших потерь и слишком медленного наступления.