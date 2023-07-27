Алёхин: для РФ настал идеальный момент, чтобы нанести мощный фланговый удар

1:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВСУ бросают силы на Купянск, где армия России нащупала их уязвимые места. Туда сегодня спешно перекидываются боевики из Днепропетровска, Павлограда, Харькова и Чугуева.

Фото: Pravda.Ru

Это говорит, что враги мечутся и пускают в ход резервы, заявил военный аналитик, полковник запаса Геннадий Алёхин.

Пентагон накануне оповестил о начале ключевой фазы контрнаступления, а киевские власти кидают в бой тысячи солдат, прошедших подготовку на Западе, которые ранее находились в резерве. В случае успеха новая операция ВСУ якобы продлится от 1-й до 3-х недель именно на Запорожском направлении.

Однако армия России готова их встретить.

"На линии фронта каждый день меняется обстановка. Главное — угадать момент, чтобы развить наступление на Купянском направлении или контратаковать где-то в другом месте. Противник выдыхается. Самое время нанести фланговый удар", — в интервью изданию "Украина.ру" отметил пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании.

Алёхин подчеркнул, что это можно сравнительно легко сделать, поскольку рельеф местности там позволяет это сделать.