ВСУ бросают силы на Купянск, где армия России нащупала их уязвимые места. Туда сегодня спешно перекидываются боевики из Днепропетровска, Павлограда, Харькова и Чугуева.
Это говорит, что враги мечутся и пускают в ход резервы, заявил военный аналитик, полковник запаса Геннадий Алёхин.
Пентагон накануне оповестил о начале ключевой фазы контрнаступления, а киевские власти кидают в бой тысячи солдат, прошедших подготовку на Западе, которые ранее находились в резерве. В случае успеха новая операция ВСУ якобы продлится от 1-й до 3-х недель именно на Запорожском направлении.
Однако армия России готова их встретить.
"На линии фронта каждый день меняется обстановка. Главное — угадать момент, чтобы развить наступление на Купянском направлении или контратаковать где-то в другом месте. Противник выдыхается. Самое время нанести фланговый удар", — в интервью изданию "Украина.ру" отметил пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании.
Алёхин подчеркнул, что это можно сравнительно легко сделать, поскольку рельеф местности там позволяет это сделать.
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