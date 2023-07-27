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Алёхин: для РФ настал идеальный момент, чтобы нанести мощный фланговый удар

1:18
Силовые структуры

ВСУ бросают силы на Купянск, где армия России нащупала их уязвимые места. Туда сегодня спешно перекидываются боевики из Днепропетровска, Павлограда, Харькова и Чугуева.

Алёхин: для РФ настал идеальный момент, чтобы нанести мощный фланговый удар
Фото: Pravda.Ru

Это говорит, что враги мечутся и пускают в ход резервы, заявил военный аналитик, полковник запаса Геннадий Алёхин.

Пентагон накануне оповестил о начале ключевой фазы контрнаступления, а киевские власти кидают в бой тысячи солдат, прошедших подготовку на Западе, которые ранее находились в резерве. В случае успеха новая операция ВСУ якобы продлится от 1-й до 3-х недель именно на Запорожском направлении.

Однако армия России готова их встретить.

"На линии фронта каждый день меняется обстановка. Главное — угадать момент, чтобы развить наступление на Купянском направлении или контратаковать где-то в другом месте. Противник выдыхается. Самое время нанести фланговый удар", — в интервью изданию "Украина.ру" отметил пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании.

Алёхин подчеркнул, что это можно сравнительно легко сделать, поскольку рельеф местности там позволяет это сделать.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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