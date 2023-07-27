Липовой оценил мощный удар ВКС РФ по Украине: "Никто не сможет перехватить "Кинжалы"

Накануне российская авиация нанесла ракетный удар по Украине, которые был значительно мощнее предыдущих. Сразу несколько десятков "Кинжалов" устремились в сторону военных объектов Незалежной. Однако украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) не смогли перехватить российские ракеты, и все назначенные цели были поражены. Об этом сообщил председатель Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", Герой России Сергей Липовой в беседе с Pravda.Ru.

Фото: Военные и коммерческие технологии

"Ни на Украине, ни в одной стране мира нет таких средств, которые могли бы перехватить наши "Кинжалы", — указал он.

ВКС РФ выпускали ракеты группами по 15-20 единиц, чтобы одновременно поразить сразу несколько объектов, откуда руководство киевского режима отдаёт указания, объяснил генерал.

Под удар попали центры принятия решений, оружейные хранилища, склады боевой техники и военной амуниции, которую Запад поставил на Украину, отметил он.