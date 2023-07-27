Государственному департаменту США неизвестны сообщения о том, что при атаке на команду российских журналистов, когда погиб корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв, украинская армия в Запорожской области применяла кассетные боеприпасы.
Об этом сказал на брифинге замруководителя пресс-службы американского Госдепартамента Ведант Пател.
Проще говоря, американское внешнеполитическое ведомство ушло от ответа на вопрос о неприемлемости использования кассетных боеприпасов в связи с гибелью корреспондента, заявив только, что безопасность работников СМИ необходимо уважать, отметило РИА Новости.
Напомним, удар по группе журналистов из России, среди которых был и погибший военный корреспондент, был намеренно нанесён в Запорожской области как раз кассетными бомбами.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Великобритания заблокировала выступление российского докладчика на заседании СБ по ситуации на Украине.