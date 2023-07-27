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Госдепартамент США "не слышал" о том, что журналист Журавлёв погиб от кассетных бомб

0:52
Силовые структуры

Государственному департаменту США неизвестны сообщения о том, что при атаке на команду российских журналистов, когда погиб корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв, украинская армия в Запорожской области применяла кассетные боеприпасы.

Госдепартамент США "не слышал" о том, что журналист Журавлёв погиб от кассетных бомб
Фото: https://t.me/NeoficialniyBeZsonoV/21130

Об этом сказал на брифинге замруководителя пресс-службы американского Госдепартамента Ведант Пател.

Проще говоря, американское внешнеполитическое ведомство ушло от ответа на вопрос о неприемлемости использования кассетных боеприпасов в связи с гибелью корреспондента, заявив только, что безопасность работников СМИ необходимо уважать, отметило РИА Новости.

Напомним, удар по группе журналистов из России, среди которых был и погибший военный корреспондент, был намеренно нанесён в Запорожской области как раз кассетными бомбами.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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