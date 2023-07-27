Госдепартамент США "не слышал" о том, что журналист Журавлёв погиб от кассетных бомб

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Государственному департаменту США неизвестны сообщения о том, что при атаке на команду российских журналистов, когда погиб корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв, украинская армия в Запорожской области применяла кассетные боеприпасы.

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Об этом сказал на брифинге замруководителя пресс-службы американского Госдепартамента Ведант Пател.

Проще говоря, американское внешнеполитическое ведомство ушло от ответа на вопрос о неприемлемости использования кассетных боеприпасов в связи с гибелью корреспондента, заявив только, что безопасность работников СМИ необходимо уважать, отметило РИА Новости.

Напомним, удар по группе журналистов из России, среди которых был и погибший военный корреспондент, был намеренно нанесён в Запорожской области как раз кассетными бомбами.