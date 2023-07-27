В ФСБ выяснили, что СБУ пообещала диверсанту за то, что тот взорвёт российский корабль

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

СБУ завербовала украинского военного, дав ему задание совершить подрыв российского корабля. В награду диверсант должен был получить деньги и украинское гражданство.

Фото: Вадим Савицкий

Видео с признаниями завербованного, сделанного ФСБ, было опубликовано в Telegram-канале Zvezdanews.

"За успешное выполнение задания мне гарантировалось предоставление украинского гражданства и денежные средства", — объяснил задержанный.

Он добавил, что должен был осуществить диверсию на корабле Черноморского флота. Помимо этого, в его обязанности входило информирование СБУ о манёврах кораблей Черноморского флота в ходе СВО.

Ранее стало известно о подготовке к проведению теракта на корабле Черноморского флота, обладающего высокоточным оружием, который должен был провести украинский диверсант, переодетый моряком.