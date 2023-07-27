СБУ завербовала украинского военного, дав ему задание совершить подрыв российского корабля. В награду диверсант должен был получить деньги и украинское гражданство.
Видео с признаниями завербованного, сделанного ФСБ, было опубликовано в Telegram-канале Zvezdanews.
"За успешное выполнение задания мне гарантировалось предоставление украинского гражданства и денежные средства", — объяснил задержанный.
Он добавил, что должен был осуществить диверсию на корабле Черноморского флота. Помимо этого, в его обязанности входило информирование СБУ о манёврах кораблей Черноморского флота в ходе СВО.
Ранее стало известно о подготовке к проведению теракта на корабле Черноморского флота, обладающего высокоточным оружием, который должен был провести украинский диверсант, переодетый моряком.
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