Киевский режим с готовностью приступил к выполнению задания Запада — воевать до последнего украинца, заявил российский военкор Георгий Медведев.
Это подтверждает выбранная командованием ВСУ тактика контрнаступления, добавил он, противник попросту заваливает позиции ВС РФ трупами своих военнослужащих.
В пример репортёр привёл показательный случай с Угледарского направления.
"Подъехала (украинская. — Прим. ред.) БМП, оттуда выгрузили личный состав, они понесли потери и попытались отступить. В этот момент подъехала ещё одна БМП, видимо, с кем-то из представителей высшего командного состава, и их снова бросили в бой", — рассказал Медведев в интервью изданию "Украина.ру".
Ранее представитель Запорожской области рассказал, что в атаке под Работино ВСУ потеряли более трёх десятков боевых машин и 220 человек личного состава.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Школьница, которую подожгли в Пермском крае, перед смертью успела назвать несколько имён. Дело передали лучшим следователям РФ, пишет РИА Новости.