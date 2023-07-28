Военкор Медведев: ВСУ приходится атаковать, потому что Киев запретил им отступать

Киевский режим с готовностью приступил к выполнению задания Запада — воевать до последнего украинца, заявил российский военкор Георгий Медведев.

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Это подтверждает выбранная командованием ВСУ тактика контрнаступления, добавил он, противник попросту заваливает позиции ВС РФ трупами своих военнослужащих.

В пример репортёр привёл показательный случай с Угледарского направления.

"Подъехала (украинская. — Прим. ред.) БМП, оттуда выгрузили личный состав, они понесли потери и попытались отступить. В этот момент подъехала ещё одна БМП, видимо, с кем-то из представителей высшего командного состава, и их снова бросили в бой", — рассказал Медведев в интервью изданию "Украина.ру".

Ранее представитель Запорожской области рассказал, что в атаке под Работино ВСУ потеряли более трёх десятков боевых машин и 220 человек личного состава.