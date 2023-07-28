Военный аналитик Шон Белл: после провала ВСУ Украина окажется в трудной ситуации

В случае безуспешного контрнаступления боевиков ВСУ Запад прекратит оказывать помощь Украине. Глава киевского режима Владимир Зеленский попадёт при таком сценарии в крайне сложную ситуацию. Корреспонденты Sky News пишут об этом со ссылкой на британского военного аналитика Шона Белла.

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"Если при всей этой поддержке у Украины не получится достичь успехов к концу лета, то велика вероятность, что вера Запада в Украину значительно пошатнётся", — подчеркнул Белл.

Будущее украинского государства напрямую зависит также и от итогов выборов президента США, выразил мнение эксперт. Если к власти придёт Дональд Трамп, объёмы поддержки Киева могут заметно сократиться, констатировал Белл.