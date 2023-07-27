Рогов: боевики ВСУ проводят ротацию подразделений на Ореховском направлении под огнём артиллерии ВС РФ

После ещё одного провала наступления ВСУ на Ореховском направлении укронацисты предпринимают попытки проведения ротации для подготовки очередного удара, следует из заявления лидера движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова.

Фото: скрин Ютуб

По его словам, противник перегруппировывается под миномётным и артиллерийским огнём с целью воспрепятствовать новой атаке.

Боевики ВСУ хотят захватить село Работино для получения оперативного простора для выхода к Токмаку и берегам Азовского моря, подытожил Рогов.