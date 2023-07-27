После ещё одного провала наступления ВСУ на Ореховском направлении укронацисты предпринимают попытки проведения ротации для подготовки очередного удара, следует из заявления лидера движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова.
По его словам, противник перегруппировывается под миномётным и артиллерийским огнём с целью воспрепятствовать новой атаке.
Боевики ВСУ хотят захватить село Работино для получения оперативного простора для выхода к Токмаку и берегам Азовского моря, подытожил Рогов.
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