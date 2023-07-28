На данный момент украинское контрнаступление развивается медленно, несмотря на усилия ВСУ продвинуться на важных направлениях. Войскам киевского режима не удалось преодолеть первую линию обороны на основных фронтах, и ВС РФ провели неожиданную операцию, направив удары на стратегически значимые пункты. Об этом рассказал обозреватель РИА Новости Андрей Коц.
Особенно сложным оказался захват левого берега реки Днепр в районе Антоновского моста. Десантные операции украинских войск сталкиваются с препятствиями и уничтожением на этапе переправы, а оставшиеся солдаты подвергаются артиллерийским ударам.
Армия России добилась значительных успехов на Краснолиманском направлении, наступая к окраинам города Торское. Она также контролируют важную железнодорожную станцию Молчаново и продвигается в направлении Сергеевки, Надии и Новоегоровки, захватывая опорные пункты и укрепляя свои позиции.
"Украинский Генштаб, увлекшийся собственным наступлением, "проспал" контрудар. И со скрипом признал проблему", — отметил Коц.
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