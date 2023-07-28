РИА Новости: Генштаб ВСУ сообщил, что армия Украины "проспала" наступление ВС России

На данный момент украинское контрнаступление развивается медленно, несмотря на усилия ВСУ продвинуться на важных направлениях. Войскам киевского режима не удалось преодолеть первую линию обороны на основных фронтах, и ВС РФ провели неожиданную операцию, направив удары на стратегически значимые пункты. Об этом рассказал обозреватель РИА Новости Андрей Коц.

Фото: aif.ru

Особенно сложным оказался захват левого берега реки Днепр в районе Антоновского моста. Десантные операции украинских войск сталкиваются с препятствиями и уничтожением на этапе переправы, а оставшиеся солдаты подвергаются артиллерийским ударам.

Армия России добилась значительных успехов на Краснолиманском направлении, наступая к окраинам города Торское. Она также контролируют важную железнодорожную станцию Молчаново и продвигается в направлении Сергеевки, Надии и Новоегоровки, захватывая опорные пункты и укрепляя свои позиции.

"Украинский Генштаб, увлекшийся собственным наступлением, "проспал" контрудар. И со скрипом признал проблему", — отметил Коц.