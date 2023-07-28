Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин прокомментировал сообщения о захвате села Старомайорское украинскими боевиками.
По его словам, хоть противник и закрепился на окраинах села, украинским Вооружённым силам (ВСУ) это не приносит особых преимуществ, так как данная территория лишена стратегической важности и не обладает необходимыми укрытиями.
В эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия-1" Гагин заявил, что укрытий в селе практически нет, и российские Вооружённые силы (ВС) обладают всеми необходимыми координатами и подробной информацией о местности.
Советник также заявил, что ВСУ пытаются создать красивую картинку для своих западных союзников и показать успехи военных операций украинцам.
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Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.