Гагин рассказал о продвижении ВСУ в селе Старомайорское под Волновахой: красивая картинка для Запада

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин прокомментировал сообщения о захвате села Старомайорское украинскими боевиками.

Фото: Личный архив Яна Гагина

По его словам, хоть противник и закрепился на окраинах села, украинским Вооружённым силам (ВСУ) это не приносит особых преимуществ, так как данная территория лишена стратегической важности и не обладает необходимыми укрытиями.

В эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия-1" Гагин заявил, что укрытий в селе практически нет, и российские Вооружённые силы (ВС) обладают всеми необходимыми координатами и подробной информацией о местности.

Советник также заявил, что ВСУ пытаются создать красивую картинку для своих западных союзников и показать успехи военных операций украинцам.