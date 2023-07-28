В Днепропетровске ракетным российским ударом уничтожено здание Службы безопасности Украины (СБУ).
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
По информации, в здание попала ракета "Искандер". Также пострадал многоэтажный многоквартирный жилой дом, по всей вероятности, от удара комплекса украинской ПВО.
"Стоит обратить внимание на характер повреждения ЖК, который состоит из стекла и бетона, и полностью сложившееся здание СБУ. Украинским зенитчикам нужно ровнять руки и глаза об забор. Поскольку "Искандер" способен сровнять с землей 8 этажей здания СБУ", — отмечает портал.
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Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.