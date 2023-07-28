В Днепропетровске ракетным ударом уничтожено здание СБУ

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Днепропетровске ракетным российским ударом уничтожено здание Службы безопасности Украины (СБУ).

Фото: Коммерсант.ру

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

По информации, в здание попала ракета "Искандер". Также пострадал многоэтажный многоквартирный жилой дом, по всей вероятности, от удара комплекса украинской ПВО.

"Стоит обратить внимание на характер повреждения ЖК, который состоит из стекла и бетона, и полностью сложившееся здание СБУ. Украинским зенитчикам нужно ровнять руки и глаза об забор. Поскольку "Искандер" способен сровнять с землей 8 этажей здания СБУ", — отмечает портал.