У Киева закончились мотивированные и обученные солдаты. Это уже признают и украинские источники.
Об этом сообщил журналист Александр Коц.
"Лидер украинских неонацистов прямо сказал: солдатики-то заканчиваются. Мотивированные "солдатики", которые идейно пошли 24 февраля прошлого года воевать "против москаля". Остаются согнанные силой мобилизованные, которые примерами героизма не блещут", — в интервью радиостанции "Комсомольская правда" сказал Коц.
Это подтверждает число и качество украинцев, сдающихся в плен. Правда, там еще немало профессиональных иностранных военных, но пехота начинает сдаваться большими подразделениями. И уже не самые подготовленные идут вперёд, подчеркнул военный корреспондент.
Он отметил, что Генштаб ВСУ бросает в атаку стратегический резерв. Например, в плен попал комроты 116-й бригады. Это 10-й корпус, специально подготовленный для прорыва. Именно их делали ударным кулаком для разрыва переднего края ВС РФ, подытожил Коц.
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Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.