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Коц: у ВСУ "кончаются солдатики" стратегического резерва

Силовые структуры

У Киева закончились мотивированные и обученные солдаты. Это уже признают и украинские источники.

Коц: у ВСУ "кончаются солдатики" стратегического резерва
Фото: Telegram-канал Александра Коца

Об этом сообщил журналист Александр Коц.

"Лидер украинских неонацистов прямо сказал: солдатики-то заканчиваются. Мотивированные "солдатики", которые идейно пошли 24 февраля прошлого года воевать "против москаля". Остаются согнанные силой мобилизованные, которые примерами героизма не блещут", — в интервью радиостанции "Комсомольская правда" сказал Коц.

Это подтверждает число и качество украинцев, сдающихся в плен. Правда, там еще немало профессиональных иностранных военных, но пехота начинает сдаваться большими подразделениями. И уже не самые подготовленные идут вперёд, подчеркнул военный корреспондент.

Он отметил, что Генштаб ВСУ бросает в атаку стратегический резерв. Например, в плен попал комроты 116-й бригады. Это 10-й корпус, специально подготовленный для прорыва. Именно их делали ударным кулаком для разрыва переднего края ВС РФ, подытожил Коц.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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