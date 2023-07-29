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Боевики ВСУ показали дорогу в районе Артёмовска, усеянную разбитой техникой НАТО и телами солдат

1:06
Силовые структуры

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) сняли видео, на котором показали дорогу в районе Артёмовска. Кадрами поделился в своём Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко.

Дорога в районе Артёмовска

Журналист обратил внимание на количество уничтоженной натовской техники на этом коротком участке. По его словам, километры просёлочных дорог просто усеяны искорёженным металлом и телами убитых украинских солдат.

По мнению военкора, президент Украины Владимир Зеленский и его компания на жизнях солдат ВСУ, а точнее на их трупах, зарабатывают миллиарды. И разговоры про "освобождение" территорий — это ложь, так как все погибнут в "мясных штурмах".

"Даже при прорыве фронта, какие резервы они будут использовать для организации первой и второй линии обороны? Мошенники гонят людей на убой, чтоб под это месиво выпросить ещё денег", — заключил репортёр.

Ранее в Сети появилось видео, на котором российский танк в одиночку уничтожил два танка и пять единиц бронетехники ВСУ.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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