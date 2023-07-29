Под Артёмовскм ВКС России накрыли отряд грузинских наёмников

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Артёмовском направлении военные лётчики ВКС РФ накрыли группу грузинских наёмников.

Фото: abomus.co.il

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Сообщается, что ликвидирован командир и тяжело ранены боевики: украинцы и наёмники.

"Авиаударом уничтожен главарь подразделения "Черный орел" — 35-летний Ачико Гиголашвили. Его банда воюет в составе 28-й бригады ВСУ. В результате удара покалечены ещё несколько грузинских наёмников и украинских боевиков", — отмечает портал.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что у Вооружённых сил Украины "кончаются солдатики" стратегического резерва.