На Артёмовском направлении военные лётчики ВКС РФ накрыли группу грузинских наёмников.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Сообщается, что ликвидирован командир и тяжело ранены боевики: украинцы и наёмники.
"Авиаударом уничтожен главарь подразделения "Черный орел" — 35-летний Ачико Гиголашвили. Его банда воюет в составе 28-й бригады ВСУ. В результате удара покалечены ещё несколько грузинских наёмников и украинских боевиков", — отмечает портал.
Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что у Вооружённых сил Украины "кончаются солдатики" стратегического резерва.
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Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.